Nave carica di auto affonda nel Golfo Persico (video)

Giovedì, una nave mercantile battente bandiera degli Emirati Arabi Uniti è affondata nel Golfo Persico a causa del maltempo. I soccorritori hanno cercato di trovare tutti i 30 membri dell’equipaggio, hanno riferito le autorità. Nisar Kaddura, responsabile delle operazioni di salvataggio del Salem Al Makrani Cargo, ha dichiarato alla stampa che, il forte maltempo che dal 15 marzo 2022 colpisce l’area del Golfo Persico, ha causato l’affondamento della nave car carrier Al Salmy 6, che appartiene alla compagnia Salem Al Makrani Cargo, con sede a Dubai, specializzata nel trasporto marittimo di autoveicoli. L’incidente è avvenuto il 16 marzo mentre la car carrier stava navigando a 30 miglia a largo del porto iraniano di Assaluyeh e i soccorsi sono stati svolti da mezzi iraniani, che hanno salvato sedici dei trenta membri dell’equipaggio, mentre undici sono su una scialuppa e uno è stato salvato da una petroliera. La Al Salmy 6 era partita due giorni prima da Dubai per approdare nel porto iracheno di Umm Qasr. L’agenzia di stampa statale iraniana Irna ha riferito che il mercantile si trovava a circa 50 chilometri al largo della costa di Asaluje. Il Golfo Persico è una delle vie più importanti al mondo via acqua per il commercio, compreso il trasporto di petrolio dagli Stati del Golfo Persico. L’affondamento delle navi è estremamente raro. Tempeste di polvere e altri eventi meteorologici gravi hanno colpito la regione poiché le stagioni sono cambiate da mesi invernali relativamente freddi a calde giornate estive.