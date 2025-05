Motociclista ventenne finisce fuori strada di notte sul Grappa: recuperato dal Soccorso alpino

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Intervento notturno del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa per soccorrere un giovane motociclista uscito di strada lungo la provinciale 141, in zona Meatte.

Erano circa le 3 di notte quando è scattato l’allarme. Un ventenne di Villorba (TV), dopo aver perso il controllo della moto e impattato contro il guardrail, è precipitato per una trentina di metri nella scarpata sottostante, a circa 5,5 chilometri da Cima Grappa.

Sette operatori del Soccorso alpino sono intervenuti per localizzarlo e raggiungerlo nel punto impervio. Con loro anche il personale sanitario del Suem di Crespano, che è stato assicurato e calato fino al ferito per prestargli le prime cure. Sul posto presenti anche i Vigili del fuoco.

Il giovane, che riportava una probabile frattura a una gamba, è stato stabilizzato, posizionato in barella e recuperato con la tecnica del contrappeso fino alla strada. Lì ad attenderlo l’elicottero di Treviso Emergenza, che lo ha trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

L’intervento si è concluso senza ulteriori complicazioni.