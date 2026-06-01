Motociclista finisce nel Bacchiglione: salvato dai vigili del fuoco

Momenti di grande apprensione nella serata di sabato 31 maggio a Ponte San Nicolò, dove un uomo di 53 anni è stato salvato dopo essere finito nelle acque del Fiume Bacchiglione a seguito di un’uscita autonoma di strada mentre percorreva in moto l’argine.

L’allarme è scattato alle 22.40, quando sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Padova insieme al nucleo sommozzatori dei Vigili del fuoco di Venezia. Al loro arrivo, i soccorritori hanno individuato il motociclista in acqua, aggrappato alla riva in una zona particolarmente impervia e ricca di vegetazione.

Le operazioni di recupero si sono rivelate complesse a causa dell’oscurità e della difficile conformazione dell’area. Per raggiungere e mettere in salvo l’uomo sono state utilizzate tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), con l’impiego di corde per consentire agli operatori e alla barella di superare la ripida sponda del fiume. Prima del recupero è stato inoltre necessario liberare un passaggio attraverso la vegetazione.

Una volta raggiunto e immobilizzato, il 53enne è stato riportato in sicurezza e affidato alle cure del personale del 118. L’uomo era cosciente al momento del soccorso ed è stato successivamente trasportato per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul luogo dell’intervento erano presenti anche i militari dell’Arma dei Carabinieri della stazione di Ponte San Nicolò, che hanno svolto i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.