Moto rubata a Torino ritrovata in Veneto grazie a un AirTag: denunciato 36enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Aveva subito il furto della sua Ducati Multistrada V4 dal garage di casa a Torino tra l’8 e il 22 giugno. Ma grazie a un AirTag nascosto sulla moto, il proprietario è riuscito a rintracciarla a centinaia di chilometri di distanza, in Veneto. A intervenire sono stati i carabinieri di Mogliano Veneto e Zero Branco, che giovedì sera, 26 giugno, hanno recuperato il mezzo e identificato il presunto responsabile del furto.

Il motociclista, residente nella provincia di Torino, si era rivolto ai militari dopo aver individuato tramite l’AirTag un segnale di localizzazione proveniente da via Ruffini a Mogliano Veneto. Lì, nascosta sotto un telo su un carrello stradale, è stata ritrovata la Ducati, regolarmente denunciata come rubata presso la stazione dei carabinieri di Torino Borgata La Falchera.

La moto era parcheggiata davanti all’abitazione di un 36enne moldavo, domiciliato nella zona e già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. L’uomo è stato denunciato a piede libero per ricettazione, in attesa di ulteriori accertamenti. Il veicolo è stato sequestrato e sarà restituito al legittimo proprietario.

L’episodio conferma l’efficacia dei dispositivi di tracciamento nella lotta ai furti: in questo caso, l’AirTag ha permesso di recuperare il mezzo e risalire rapidamente all’autore del reato.