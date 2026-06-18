Mosca sotto attacco: Kiev lancia una massiccia ondata di droni sulla capitale russa (i video)

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Un attacco ucraino su vasta scala ha colpito la regione di Mosca nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 giugno, con il lancio di diverse decine di droni diretti verso la capitale russa e le sue infrastrutture strategiche.

Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, le difese aeree sono state impegnate per ore nel respingere l’offensiva. «Le forze di difesa aerea continuano a respingere un attacco su vasta scala», ha affermato, precisando che almeno 52 droni sono stati abbattuti.

Nonostante l’intervento dei sistemi di difesa, alcuni velivoli senza pilota sono riusciti a raggiungere la MNPZ, una delle principali raffinerie di petrolio della capitale russa, situata nella periferia sud-orientale e fondamentale per l’approvvigionamento energetico della città, coprendo oltre un terzo del fabbisogno di carburante.

Ulteriori danni sono stati segnalati dal governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobiov, secondo il quale un edificio residenziale e un centro commerciale sono stati colpiti nel corso dell’attacco. Non si registrano tuttavia feriti.

L’offensiva ha avuto ripercussioni anche sul sistema aeroportuale: lo scalo di Sheremetyevo, uno dei principali della capitale, è stato posto in stato di massima allerta con evacuazione temporanea di passeggeri e personale verso rifugi di sicurezza. Le misure precauzionali sono state successivamente revocate intorno alle 11:00 ora locale, consentendo il graduale ritorno alla normalità.

Non si tratta del primo episodio che coinvolge la raffineria MNPZ, di proprietà di Gazprom Neft: già nei giorni precedenti era stata presa di mira da droni, con un’interruzione temporanea delle attività.

A più di quattro anni dall’inizio del conflitto, gli attacchi reciproci tra Russia e Ucraina continuano a concentrarsi sempre più sulle infrastrutture strategiche, in particolare quelle legate al settore energetico e logistico, mentre lo scenario bellico resta privo di segnali concreti di distensione.