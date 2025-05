Montecchio: uomo denunciato per violenza sessuale su ragazzina con meno di 14 anni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

La Polizia Locale dei Castelli ha denunciato un uomo di 47 anni, L.H., di nazionalità indiana, per violenza sessuale aggravata ai danni di un’adolescente minorenne. L’episodio è avvenuto giovedì pomeriggio, 29 maggio 2025, nei pressi dell’autostazione SVT di via Bivio San Vitale.

Gli agenti sono intervenuti prontamente dopo una chiamata d’emergenza della ragazzina. Il sospettato, in evidente stato di alterazione alcolica, è stato individuato e fermato sul posto. Dalle testimonianze raccolte, è emerso che l’uomo si trovava sullo stesso autobus di linea della giovane, proveniente dalla Valle dell’Agno. Qui l’avrebbe importunata e palpeggiata in modo non intimo, continuando nel suo comportamento molesto nonostante le urla della vittima e la presenza di altre persone.

La giovane, molto scossa, è stata sentita in maniera protetta con i genitori. L.H. è stato accompagnato al comando per l’identificazione e la verifica dei precedenti. È risultato che a suo carico era già stato emesso un ordine del Questore di Vicenza di lasciare il territorio nazionale.

L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per violenza sessuale in forma lieve, aggravata dall’età della vittima, e per violazione del Testo unico sull’immigrazione. È stato anche sanzionato per ubriachezza manifesta in luogo pubblico.