Montagnana, agricoltore arrestato con droga ed esplosivi: sequestrati cocaina, hashish e un ordigno artigianale

Un agricoltore di 32 anni, residente a Montagnana, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Este con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di esplosivo. L’operazione, condotta il 10 aprile con il supporto dell’unità cinofila di Torreglia e coordinata dal maggiore Vito Franchini, ha portato al sequestro di oltre 60 grammi di cocaina, quasi 200 grammi di hashish e un ordigno rudimentale potenzialmente letale.

Il sospettato, già noto alle forze dell’ordine, era da tempo monitorato dai militari, insospettiti dai suoi frequenti spostamenti con una vecchia utilitaria. Fermato lungo la SR10 mentre rientrava dal veronese, è stato sottoposto a una perquisizione personale, veicolare e domiciliare.

Nella sua abitazione e in un deposito attiguo, i carabinieri hanno trovato 62 grammi di cocaina divisa in tre involucri, due panetti di hashish, circa 400 grammi di sostanza da taglio, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. All’esterno, nascosto vicino a casa, è stato rinvenuto un ordigno artigianale del peso di 87 grammi, costituito da un tubo in plastica a “L” con polvere pirica, una vite, un bullone e una miccia. In un sacchetto, sono stati trovati anche altri 160 grammi di polvere pirica.

L’arrestato è stato trasferito alla Casa Circondariale di Rovigo in attesa dell’udienza di convalida, che si è tenuta nella mattinata odierna. Proseguono le indagini per chiarire le finalità dell’esplosivo e accertare eventuali collegamenti con altre attività illecite.