Montagna – Doppio intervento: ciclista cade ed escursionista vicentino resta bloccato in ferrata

Giornata di interventi per il Soccorso alpino in Veneto, con due operazioni distinte andate in scena questa mattina a Pieve di Cadore e a San Pietro Valdastico.

Verso le 11:30, la Centrale del 118 è stata allertata da un ciclista per soccorrere un amico rimasto ferito dopo una caduta con la sua ebike, poco sotto la Chiesetta di San Dionisio. L’infortunato, un 61enne del posto, è stato raggiunto e recuperato dall’elicottero del Suem di Pieve di Cadore per il sospetto di politrauma, ed è stato trasportato all’ospedale di Belluno. La squadra del Soccorso alpino locale, intervenuta in supporto, ha anche provveduto a recuperare e riportare a valle la bicicletta elettrica dell’uomo.

Poco prima, intorno alle 10:00, il Soccorso alpino di Arsiero è stato chiamato per prestare aiuto a un escursionista 33enne di Vicenza, bloccato lungo il tratto nero storico della Ferrata delle Anguane, a San Pietro Valdastico. L’uomo, che era scivolato per alcuni metri restando agganciato al cavo, è stato calato a terra da un altro escursionista di passaggio. All’arrivo degli otto soccorritori, il 33enne presentava solo lievi escoriazioni. Dopo i controlli da parte del personale sanitario della Stazione, è potuto rientrare in autonomia.