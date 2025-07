Mondo – Texas sommerso, almeno 109 morti. Trump ancora non ha incolpato Biden (o Obama)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un bilancio tragico che continua a salire: almeno 109 persone hanno perso la vita in Texas a causa delle devastanti inondazioni che hanno colpito lo stato. Lo ha dichiarato martedì il governatore Greg Abbott durante una visita nella contea di Kerr, tra le più colpite. Solo in questa zona, ha riferito, “161 persone sono considerate disperse”, aggiungendo che “questa lista potrebbe molto probabilmente allungarsi”. La cifra, infatti, si basa sulle segnalazioni di amici, familiari e vicini.

Nel frattempo, le squadre di emergenza continuano a lavorare senza sosta tra fango e detriti. Ma le operazioni sono tutt’altro che semplici. “Andare in profondità tra i cumuli di detriti è molto pericoloso”, ha spiegato il Tenente Colonnello Ben Baker del Texas Game Warden Corps. “È tragico assistere alla perdita di una vita umana. Ma vedere che a perdere la vita è un bambino è estremamente difficile”. Secondo le autorità, circa 850 persone sono state tratte in salvo dalle acque.

Il presidente Donald Trump è atteso nella regione venerdì. Di fronte alle critiche per i tagli ai fondi destinati ai servizi meteorologici – avvenuti proprio durante la sua amministrazione – il tycoon ha preferito concentrarsi sull’efficienza dei soccorsi. “Abbiamo inviato numerosi elicotteri da ogni dove (…), la risposta è stata incredibile”, ha dichiarato. Per ora, nessuna dichiarazione contro Biden o Obama, ma è solo questione di tempo.

La Casa Bianca, intanto, ha ribadito che “le previsioni e gli avvisi meteo sono stati emessi in modo tempestivo”. Ma la furia della natura non ha risparmiato nemmeno il vicino New Mexico, dove inondazioni improvvise hanno provocato la morte di tre persone – tra cui due bambini – nella località turistica di Ruidoso. In soli 45 minuti, il fiume Guadalupe ha visto il suo livello crescere di otto metri, portando a quella che è già considerata la peggiore alluvione in Texas da oltre un secolo. L’ultima tragedia simile risale al 1921.