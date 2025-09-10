Maxi dispositivo di sicurezza per VicenzaOro September 2025: arresti, denunce e controlli a tappeto

In occasione della rassegna internazionale “VicenzaOro September 2025”, svoltasi dal 5 al 9 settembre, è stato messo in campo un imponente dispositivo di sicurezza che ha visto impegnati Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Vicenza.

Il piano di controllo e ordine pubblico è stato definito in Prefettura nel corso di una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e successivamente organizzato con ordinanza del Questore di Vicenza, Francesco Zerilli, a seguito di un tavolo tecnico convocato in Questura.

Il bilancio complessivo dei servizi è rilevante:

512 persone identificate, di cui 112 con precedenti;

235 veicoli controllati;

5 persone accompagnate in Questura per accertamenti;

2 soggetti pregiudicati allontanati con Foglio di Via, sorpresi nei parcheggi della Fiera mentre tentavano di forzare alcune auto.

Nella giornata di sabato 6 settembre, inoltre, la Polizia ha arrestato per rapina impropria un cittadino peruviano colto a rovistare in un’autovettura e che, per darsi alla fuga, si era divincolato con violenza dal proprietario. L’uomo aveva con sé un dispositivo elettronico, sul quale sono in corso accertamenti per stabilire se fosse in grado di intercettare i segnali dei radiocomandi delle auto. Una sua complice, cittadina colombiana, è stata individuata a poche centinaia di metri e denunciata a piede libero per concorso in tentato furto.

Fondamentale anche il monitoraggio aereo svolto dagli elicotteri della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, che hanno vigilato costantemente sullo spazio aereo e sulle vie di accesso alla Fiera, contribuendo all’individuazione di veicoli sospetti e prevenendo reati contro il patrimonio.

I servizi anti-terrorismo sono stati garantiti dalle squadre UOPI della Polizia di Stato e dalla presenza di un’Unità Artificieri pronta a intervenire in caso di emergenze. Parallelamente, Polizia Stradale e Polizia Ferroviaria hanno rafforzato i controlli su strade e linee ferroviarie, integrandosi nel dispositivo complessivo di sicurezza predisposto per l’evento.