Maltempo nel Vicentino, tromba d’aria scoperchia una casa a Valdagno: 14 evacuati

Interventi dei Vigili del Fuoco anche a Vicenza e Asiago

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta nella notte su diverse aree del Vicentino, provocando danni e numerosi interventi di soccorso. Il fenomeno più grave si è verificato a Valdagno, dove una tromba d’aria ha colpito una palazzina in via Gori intorno alle 23, scoperchiandone il tetto.

Quattordici persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Alcuni sfollati sono stati ospitati da familiari, mentre altri sono stati presi in carico dai servizi sociali del Comune, che hanno attivato le misure di emergenza.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato per tutta la notte anche in altri centri colpiti dal maltempo, in particolare a Vicenza e Asiago, dove si sono registrati allagamenti, alberi abbattuti e tetti danneggiati. Le operazioni di messa in sicurezza e ripristino sono ancora in corso.