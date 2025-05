Maltempo in Veneto – Persone bloccate in auto, alberi sradicati, decine di richieste ai vigili del fuoco

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il maltempo che ha colpito nel pomeriggio di oggi, domenica 5 maggio, l’Alta Padovana ha provocato numerosi disagi, in particolare nei comuni di Campodarsego e San Giorgio delle Pertiche. Dalle ore 17 circa, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in una ventina di interventi per prosciugamenti e soccorsi a persone in difficoltà. Le chiamate al numero di emergenza 115 si sono concentrate soprattutto per auto bloccate dall’acqua nelle strade, a causa del mancato deflusso nei fossati.

Grave la situazione in via Lardona a San Giorgio delle Pertiche, dove 15 persone sono state evacuate dai propri veicoli, rimasti intrappolati dall’innalzamento dell’acqua. Nessuno dei coinvolti risulta ferito, ma si è reso necessario l’intervento tempestivo delle squadre di soccorso per metterli in sicurezza.

TREVISO – Interventi anche nel Trevigiano

Situazione analoga nel Trevigiano, dove dalle 14:30 di oggi i Vigili del Fuoco del comando provinciale sono stati impegnati in numerosi interventi legati al maltempo. Le operazioni hanno riguardato principalmente la rimozione di alberi e rami pericolanti e la liberazione delle strade da ostacoli che impedivano la circolazione.

Le zone più colpite risultano essere i comuni di Treviso, Paese, Conegliano, Preganziol, Ponte di Piave e Villorba. Finora si contano almeno quindici interventi, ma il numero potrebbe aumentare nelle prossime ore a causa delle condizioni meteorologiche ancora instabili.