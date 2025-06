Maltempo di aprile nell’Ovest Vicentino, verso lo stato di emergenza nazionale: sopralluoghi ministeriali già a metà giugno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Incontro positivo a Roma con il ministro Musumeci. Alla Provincia di Vicenza il ruolo di coordinamento per accelerare l’iter

Roma, 3 giugno 2025 – Incontro costruttivo oggi a Roma tra una delegazione vicentina e il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, per affrontare i gravi danni causati dal maltempo che ha colpito la Valle dell’Agno e la Valle del Chiampo lo scorso 17 aprile. Presenti il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin, il direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio della Regione Veneto Luca Marchesi, parlamentari vicentini e i sindaci dei Comuni maggiormente colpiti.

“Il ministro Musumeci – ha dichiarato Nardin – è ben consapevole della gravità dell’evento di aprile, che ha causato la perdita di due vite umane e ingenti danni. Ha risposto prontamente alla nostra richiesta di incontro e l’iter per il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale sta procedendo celermente. La richiesta ufficiale è giunta dalla Regione a fine maggio e già a metà giugno prenderanno il via i sopralluoghi congiunti tra tecnici del Ministero e della Regione.”

Lo stato di emergenza nazionale rappresenta un passaggio chiave per l’ottenimento dei fondi destinati alla ricostruzione. A tal proposito, il ministro ha chiesto alla Provincia di Vicenza di assumere un ruolo di coordinamento tra Ministero, Regione e Comuni, per semplificare i passaggi burocratici e velocizzare l’iter.

“Ho dato immediatamente la disponibilità della Provincia – ha aggiunto Nardin – perché solo con la collaborazione tra enti e un lavoro di squadra possiamo ottenere risultati concreti. Ringrazio il ministro Musumeci per l’attenzione al nostro territorio e gli onorevoli vicentini, in particolare Silvio Giovine, per il supporto e l’impegno che hanno reso possibile questo incontro.”