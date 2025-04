Maltempo – Allagamenti a Restena di Arzignano: interviene Acque del Chiampo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Maltempo, due squadre di Acque del Chiampo all’opera ieri notte per liberare dall’acqua cantine e seminterrati a Restena

Due squadre di Acque del Chiampo con quattro operatori e due mezzi autospurgo sono intervenute ieri dalle 20 a Restena, frazione di Arzignano, per svuotare scantinati e seminterrati dall’acqua in seguito all’ondata di maltempo che ha causato allagamenti e disagi in particolare in via Cinto.

Le operazioni sono proseguite nella notte in coordinamento con il Centro Operativo Comunale (COC) guidato dalla sindaca Alessia Bevilacqua e con le squadre della Protezione Civile Ana Valchiampo che hanno utilizzato anche la motopompa fornita da Acque del Chiampo.

Nella mattinata di oggi le squadre di Acque del Chiampo hanno effettuato vari sopralluoghi nelle zone allagate per ulteriori operazioni di pulizia e per verificare il buon funzionamento delle reti, con particolare attenzione per le caditoie per lo smaltimento delle acque meteoriche.

“Ringraziamo i nostri operatori che sono intervenuti questa notte, dimostrando grande impegno per aiutare gli abitanti di Restena – commenta il vice presidente di Acque del Chiampo, Guglielmo Dal Ceredo, che questa mattina si è recato nelle zone allagate per verificare i danni con la sindaca Alessia Bevilacqua e il direttore dell’area reti di AdC, Marco Crestani -. Acque del Chiampo è sempre a disposizione della cittadinanza e dell’Amministrazione comunale per portare aiuto in situazioni di disagio ed emergenza”.