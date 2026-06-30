Malore fatale mentre lavora in un hotel di Abano Terme: muore artigiano di 64 anni

Tragedia nel primo pomeriggio di lunedì 29 giugno ad Abano Terme, dove un artigiano di 64 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre era al lavoro all’interno dell’Hotel Salus, in via Marzia.

La vittima è Tiziano Fabrizi, residente a Montegrotto Terme e molto conosciuto nella zona. L’uomo stava eseguendo alcuni lavori di tinteggiatura nella struttura ricettiva quando, all’improvviso, si è portato le mani al petto per poi accasciarsi al suolo.

Le persone presenti hanno immediatamente dato l’allarme, facendo intervenire sul posto i sanitari del Suem 118 e i carabinieri della Compagnia di Abano Terme.

I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimare il 64enne, ma ogni sforzo si è rivelato vano. Il medico intervenuto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sull’accaduto è stato informato il pubblico ministero di turno, che ha autorizzato la rimozione della salma. Il corpo è stato trasferito all’obitorio di Abano Terme, dove resterà a disposizione prima della riconsegna ai familiari per le esequie.

Secondo i primi accertamenti, all’origine della tragedia vi sarebbe un malore improvviso. Al momento non emergono elementi che facciano pensare a cause diverse. Da quanto appreso, l’artigiano non soffriva di particolari patologie, circostanza che rende ancora più sconvolgente l’accaduto. Resta da chiarire se le elevate temperature abbiano in qualche modo contribuito all’insorgenza del malore, anche se al momento non vi sono conferme in tal senso.