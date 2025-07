Malore fatale in cantiere: muore a Bologna imprenditore edile veneto

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Brahim Ait El Hajjam, 47 anni, si è accasciato mentre lavorava sotto il sole a San Lazzaro. Inutili i soccorsi

SAN LAZZARO DI SAVENA (BO), 30 giugno 2025 – È morto mentre svolgeva il proprio lavoro, stroncato da un malore improvviso in pieno cantiere. Brahim Ait El Hajjam, 47 anni, titolare della ditta Veneto Pavimenti Sas con sede a Loria, nel Trevigiano, è deceduto nella mattinata del 29 giugno mentre era impegnato nei lavori di ampliamento delle scuole medie Jussi di San Lazzaro, nel Bolognese.

L’uomo stava stendendo del calcestruzzo quando si è improvvisamente accasciato al suolo. I colleghi hanno subito allertato i soccorsi, ma nonostante il rapido intervento del 118, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

Secondo i primi rilievi effettuati dai carabinieri della compagnia locale, guidati dal maggiore Aldo Meluccio, si sarebbe trattato di un arresto cardiaco, forse aggravato dalle temperature elevate che negli ultimi giorni stanno colpendo la zona, rendendo le condizioni nei cantieri particolarmente critiche.

Sul posto sono intervenuti anche gli ispettori dello Spresal dell’Ausl di Bologna e il personale dell’Ispettorato del lavoro, che hanno effettuato i controlli previsti per verificare che il cantiere operasse in regola con le normative di sicurezza.

Originario del Marocco, Ait El Hajjam viveva da anni in provincia di Treviso, dove aveva fondato un’impresa specializzata in pavimentazioni industriali. Era conosciuto come un lavoratore esperto e apprezzato. La sua scomparsa lascia sgomenti colleghi e amici