Malore alla guida: camionista in arresto cardiaco, traffico paralizzato a Vicenza Ovest

Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 23 aprile, nella zona di Vicenza Ovest, dove un camionista è stato colpito da un malore improvviso mentre era alla guida in viale degli Scaligeri, all’altezza dello svincolo per viale del Lavoro. L’uomo è andato in arresto cardiaco ed è stato immediatamente soccorso dai sanitari del Suem 118, intervenuti in codice rosso per tentare la rianimazione.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per prestare assistenza e regolare la viabilità, che è andata completamente in tilt. Il traffico in uscita e in ingresso dalla zona industriale è rimasto paralizzato, con lunghe code e pesanti disagi per gli automobilisti.

Secondo le prime informazioni, le condizioni del camionista sarebbero gravi. L’uomo è stato rianimato sul posto e trasportato d’urgenza in ospedale.

Si raccomanda agli automobilisti di evitare la zona e percorrere itinerari alternativi fino al completo ripristino della circolazione.