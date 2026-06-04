L’Unione Montana Alto Astico vince il Bando ISL04: nuovi servizi per 150 anziani della Val d’Astico

Trasporto sociale, connessione digitale, attrezzature per l’abitare sicuro: un progetto integrato per famiglie, caregiver e comunità

L’Unione Montana Alto Astico ha ottenuto un importante finanziamento nell’ambito del bando ISL04 «Investimenti non produttivi nelle aree rurali», destinato a rafforzare i servizi alla popolazione e a migliorare la qualità della vita nei Comuni del territorio. Un progetto che nasce dall’analisi dei dati sociodemografici della Val d’Astico e che intende rispondere in modo concreto a una popolazione sempre più anziana e a famiglie spesso sole nel carico della cura.

I numeri raccontano una realtà chiara: nell’alta Val d’Astico l’indice di vecchiaia ha raggiunto quota 240 anziani ogni 100 giovani sotto i 14 anni, mentre oltre il 26% della popolazione ha più di 65 anni. Si stima inoltre che circa il 30% degli anziani presenti abbia una o più forme di disabilità, e che un terzo degli abitanti sia pensionato. Una fotografia che rende necessario un sistema di servizi integrato, vicino alle persone e capace di alleggerire il carico di chi se ne prende cura.

Il progetto coinvolgerà circa 150 persone anziane, oltre ai loro familiari, caregiver e volontari, per un totale di circa 300 persone interessate dalle azioni previste. Le attività saranno rivolte principalmente agli over 65, ma avranno ricadute positive anche sulla popolazione adulta e giovanile.

Quattro le linee di intervento principali: il potenziamento del servizio di trasporto sociale, con l’acquisto di nuovi automezzi; il miglioramento della connessione digitale per favorire relazioni, servizi a distanza e assistenza; l’acquisizione di attrezzature per l’assistenza agli anziani e per l’abitare sicuro; il sostegno parziale ai costi del personale dedicato ai servizi alla persona. Un approccio che integra interventi socio-sanitari con azioni sulla mobilità, sulla digitalizzazione e sull’abitare protetto, costruendo un sistema di supporto coordinato per le persone fragili.

Tra i risultati attesi figurano il mantenimento degli anziani al proprio domicilio, la promozione di un invecchiamento attivo e il contrasto alla solitudine, fenomeno sempre più diffuso nelle comunità montane. Il trasporto sociale, in particolare, sarà esteso anche ai minori che vivono in località periferiche e frequentano attività culturali e ricreative, rafforzando l’inclusione e l’accesso ai servizi. È inoltre previsto un impatto positivo sull’occupazione, con nuove opportunità professionali nei settori dell’assistenza, della riabilitazione, della psicologia, della nutrizione e della cultura.

Commenta il Presidente dell’Unione Montana Alto Astico, Marco Lorenzato:

«Con il bando ISL04 mettiamo in campo una risposta concreta a un bisogno che i numeri ci raccontano ogni giorno: una popolazione che invecchia, famiglie sempre più sole nel carico della cura, comunità periferiche con servizi distanti. Non vogliamo solo curare le persone fragili, vogliamo prendercene cura mantenendole nel loro contesto di vita. È questa la differenza tra un servizio sanitario e una comunità che si riconosce responsabile dei propri abitanti più anziani.»

Con questo progetto l’Unione Montana Alto Astico conferma il proprio impegno nel costruire una rete di servizi moderna, inclusiva e vicina alle persone, valorizzando le opportunità offerte dai bandi europei e regionali per rispondere in modo concreto ai bisogni delle comunità montane.

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L’Unione Montana Alto Astico

L’Unione Montana Alto Astico riunisce i Comuni di Arsiero, Cogollo del Cengio, Laghi, Lastebasse, Pedemonte, Tonezza del Cimone, Valdastico e Velo d’Astico, con sede istituzionale ad Arsiero (Vi). Presieduta da Marco Lorenzato, gestisce in forma associata servizi sociali, culturali, di ragioneria e di protezione civile, ponendosi come ente sovracomunale di riferimento per la tutela e lo sviluppo dell’alta Val d’Astico.