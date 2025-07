Lunedì da incubo a Vicenza: incidente in A4 e lavori ai Ferrovieri paralizzano la città

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Questa mattina, il tranquillo inizio settimana a Vicenza è stato bruscamente interrotto da un grave incidente sull’autostrada A4, proprio allo svincolo di Vicenza Ovest in direzione Milano. Un camion ha improvvisamente perso parte del suo carico di materiale ferroso, causando caos e gravi disagi alla circolazione.

Alle 8 del mattino, il sito dell’autostrada Bs-Pd segnalava undici chilometri di coda a causa dell’incidente. La rimozione del materiale ha reso necessario il transito su una sola corsia, aggravando ulteriormente la situazione. Le ripercussioni si sono estese anche alla tangenziale e alla viabilità ordinaria, con tutti i percorsi alternativi completamente intasati.

In aggiunta, lavori in corso ai Ferrovieri hanno contribuito a paralizzare ulteriormente la città, rendendo impossibile qualsiasi via di fuga per gli automobilisti intrappolati nelle code che si sono formate lungo le principali vie di accesso e uscita dalla città.

Le autorità locali e la polizia stradale sono al lavoro per stabilire le cause esatte dell’incidente e per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile. Tuttavia, per i residenti e i pendolari di Vicenza, questo lunedì si è trasformato in una giornata di disagi e stress, con la speranza che la situazione migliori nelle prossime ore.