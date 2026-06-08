Lonigo – Angelo Butera (FdI) assessore nella nuova Giunta. Fratelli d’Italia esulta, Giovine: “Ora buon governo”

Fratelli d’Italia rivendica un ruolo centrale nella nuova amministrazione comunale di Lonigo dopo la nomina di Angelo Butera ad assessore con deleghe a urbanistica, sicurezza e commercio.

A esprimere soddisfazione è il deputato Silvio Giovine, presidente provinciale del partito, che ha commentato positivamente l’ingresso in giunta del primo degli eletti di Fratelli d’Italia nel comune leoniceno.

“Esprimo grande soddisfazione per le deleghe assegnate ad Angelo Butera, primo degli eletti di Fratelli d’Italia a Lonigo e oggi nominato assessore con competenze importanti come urbanistica, sicurezza e commercio. Angelo è un avvocato capace, un professionista stimato e una persona da sempre attiva nella propria comunità: saprà svolgere questo incarico con serietà, competenza e attenzione al territorio”, ha dichiarato Giovine.

Secondo il parlamentare, il risultato ottenuto alle elezioni conferma il crescente radicamento del partito nel territorio. “Fratelli d’Italia svolgerà un ruolo molto importante nell’amministrazione guidata dal sindaco Giacomello, portando il proprio contributo di idee, presenza e responsabilità. Il risultato ottenuto a Lonigo, dove siamo stati il primo partito, con due consiglieri eletti e un assessore con deleghe fondamentali e rilevanti, conferma il radicamento del nostro movimento e la fiducia crescente dei cittadini”.

Giovine ha inoltre rivolto un ringraziamento ai candidati del partito che hanno contribuito al risultato elettorale, sottolineando l’avvio di una nuova fase amministrativa.

“Un ringraziamento sincero va a tutti i candidati di Fratelli d’Italia che hanno contribuito a questo risultato importante. Ora si apre una nuova fase di lavoro amministrativo, nella quale il nostro obiettivo sarà contribuire con serietà e concretezza al buon governo di Lonigo”, ha concluso.

Con la nomina di Butera e le deleghe assegnate, Fratelli d’Italia punta dunque a ritagliarsi un ruolo di primo piano nell’azione amministrativa della nuova giunta comunale.