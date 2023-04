L’Olimpico affaccia su Piazza dei Signori per il Ministero del Turismo

Non solo Lago di Misurina cambiato in ‘Lago di Misurata’ (Libia) ma molto altro. Fioccano da tutta Italia segnalazioni di errori grossolani nella redazione dei testi promozionali del sito Italia.it del ministero Turismo legato al progetto promozionale ‘Open to Meraviglia’ da 9 milioni di euro.

Leggiamo del sito…

“Ecco i luoghi da non perdere di Vicenza. Il Teatro Olimpico di Vicenza, affacciato sulla suggestiva piazza dei Signori, è il più antico teatro coperto in muratura al mondo…”

e ancora, segno che non si tratta di un refuso ma di un errore grossolano… “La Basilica Palladiana riuscì a lasciare a bocca aperta anche Goethe. Situata sulla stessa piazza in cui affaccia il Teatro Olimpico, è il simbolo della città”.

E ancora… “Palladio fu incaricato di riprogettare lo storico Palazzo della Regione” (è ‘Ragione’) senza contare che Castelfranco Veneto è indicata come località del Vicentino…