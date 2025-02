Livorno – Donna originaria di Chioggia trovata morta in casa dopo 5 mesi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Una tragica scoperta ha scosso la comunità di Collesalvetti, in provincia di Livorno. Una donna di 78 anni, originaria di Chioggia, è stata trovata morta nella sua abitazione dopo essere deceduta a causa di un malore circa cinque mesi prima.

A dare l’allarme è stata la proprietaria dell’appartamento, preoccupata per l’assenza della donna, che da tempo non aveva ricevuto il pagamento dell’affitto. Dopo aver suonato ripetutamente il campanello, la padrona di casa ha contattato i vigili del fuoco. All’arrivo degli operatori, il corpo della 78enne è stato trovato in avanzato stato di decomposizione.

Secondo quanto riportato da Il Tirreno, il medico che ha esaminato il corpo ha ipotizzato che il decesso risalga a circa cinque mesi fa, probabilmente ad agosto. La casa della donna appariva in ordine, e dai primi rilievi è stata esclusa l’ipotesi di morte violenta.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e un medico legale per eseguire un primo esame della salma. La procura ha deciso di affidare la salma ai parenti senza procedere con l’autopsia.