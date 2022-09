Lavori di asfaltatura in notturna al via da domani in strada Pasubio

A seguire, dal 3 ottobre intervento in Largo Goethe e contra’ Vittorio Veneto, sempre dalle 21 alle 6Proseguono senza sosta gli interventi di asfaltatura e di ripristino del manto stradale a cura del servizio Infrastrutture e gestione urbana in varie zone della città.I lavori in fase di avvio, riguarderanno strada Pasubio, Largo Goethe e contra’ Vittorio Veneto.Salvo condizioni meteo avverse, mercoledì 28 settembre prenderanno il via i lavori di asfaltatura in notturna di alcuni tratti di strada Pasubio che si protrarranno per una settimana. Per quattro notti, invece, a partire da lunedì 3 ottobre, l’intervento sarà attuato in Largo Goethe e contra’ Vittorio.Durante i lavori, che saranno eseguiti in orario notturno dalle 21 alle 6, sulle strade interessate sarà istituito il restringimento temporaneo della carreggiata.“Come promesso, procediamo con i progetti di manutenzione delle strade cittadine – spiega l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi –. Continuano, infatti, gli interventi di asfaltatura su viale Fratelli Bandiera, lato celle mortuarie, della rotatoria di San Bortolo e di quella tra viale Fratelli Bandiera e viale Rodolfi. Inoltre, a partire da questa sera inizieranno i lavori di fresatura e asfaltatura in via Rossi, via Maganza e viale Fusinato”.Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili sul portale Luceverde (https://vicenza.luceverde.it/), il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza.