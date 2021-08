La protesta dei No Green Pass: “Domani blocchiamo le stazioni dei treni”

Da domani entra in vigore il Grennpass obbligatorio anche per aerei e

treni a lunga percorrenza e i no-vax si stanno organizzando: hanno annunciato una protesta che vorrebbe addirittura bloccare le stazioni di 54 città. La community di “oppositori” che si coordina sulla chat Telegram “Basta dittatura” si è data appuntamento nelle stazioni ferroviarie: “Non ci fanno partire con il treno senza il passaporto schiavitù? Allora non partirà nessuno”, è la promessa dei ‘no vax’, che si sono dati appuntamento per le 14.30: poi “alle 15 si entra si resta fino a sera”. Le associazioni dei consumatori non staranno a guardare e sono pronte alle denunce, mentre le Fs hanno già iniziato ad avvertire i viaggiatori che senza il ‘pass’ non si viaggia.