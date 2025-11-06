CRONACAVENETO
6 Novembre 2025 - 13.31

Trovato l’erede 67enne del dj svedese scomparso per Covid

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

E’ stato rintracciato a Padova dalla trasmissione “Chi l’ha visto?” di Rai3 il figlio, oggi 67enne, erede di Malcom, un uomo della Guiana morto in Svezia durante il Covid, che lo ha avuto in giovinezza ma non l’aveva mai riconosciuto. L’appello era stato lanciato dalla moglie per ritrovare il bimbo nato a Trieste nel 1958 ma concepito a Londra durante una fugace relazione tra l’uomo e una ragazza triestina, poi tornata in Italia. “Chi l’ha visto?” si era già occupata della vicenda quattro anni fa, e aveva riproposto il servizio a settembre, concentrando le ricerche su Trieste e il 22 ottobre scorso con un aggiornamento relativo al capoluogo euganeo. Dopo molte segnalazioni degli spettatori, alla fine una traccia ha portato la trasmissione a Padova, dove alla fine Marco è stato trovato. Ha 67 anni, è un soggetto fragile seguito dai servizi sociali, ma di carattere mite e appassionato – ha detto – di “studiare tutto lo scibile umano”.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Trovato l'erede 67enne del dj svedese scomparso per Covid | TViWeb Trovato l'erede 67enne del dj svedese scomparso per Covid | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy