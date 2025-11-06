Trovato l’erede 67enne del dj svedese scomparso per Covid

E’ stato rintracciato a Padova dalla trasmissione “Chi l’ha visto?” di Rai3 il figlio, oggi 67enne, erede di Malcom, un uomo della Guiana morto in Svezia durante il Covid, che lo ha avuto in giovinezza ma non l’aveva mai riconosciuto. L’appello era stato lanciato dalla moglie per ritrovare il bimbo nato a Trieste nel 1958 ma concepito a Londra durante una fugace relazione tra l’uomo e una ragazza triestina, poi tornata in Italia. “Chi l’ha visto?” si era già occupata della vicenda quattro anni fa, e aveva riproposto il servizio a settembre, concentrando le ricerche su Trieste e il 22 ottobre scorso con un aggiornamento relativo al capoluogo euganeo. Dopo molte segnalazioni degli spettatori, alla fine una traccia ha portato la trasmissione a Padova, dove alla fine Marco è stato trovato. Ha 67 anni, è un soggetto fragile seguito dai servizi sociali, ma di carattere mite e appassionato – ha detto – di “studiare tutto lo scibile umano”.