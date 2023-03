La Bretella apre a fine maggio e dovrebbe essere la volta buona

Nuova data, in anticipo rispetto a quella indicata qualche mese fa (29 giugno) per l’apertura della bretella. La data di fine lavori è slittata diverse volte, smentendo annunci fatti in precedenza, ma questa volta, secondo quanto riporta Il Giornale di Vicenza nell’edizione odierna, Anas e il consorzio di imprese Integra avrebbero rimodulato il cronoprogramma e avrebbero indicato la conclusione dei lavori per fine maggio. Soddisfatti l’assessore ai Lavori Pubblici Matteo Celebron e il sindaco Francesco Rucco per la rassicurazione che rassicurano sul controllo che effettueranno sull’avanzamento dei lavori e sul rispetto della costruzione delle opere di mitigazione (barriere antirumore e messa a verde, che dovrebbero essere realizzati tra marzo e aprile.