L.R. Vicenza – Ternana Calcio, domenica 25 maggio: limitazioni al traffico attorno allo stadio

In occasione della partita di calcio L.R. Vicenza – Ternana Calcio, in programma domenica 25 maggio alle ore 20 allo stadio Romeo Menti, il Comune di Vicenza ha disposto alcune limitazioni alla circolazione per motivi di ordine pubblico, che si aggiungono a quelle già previste in via ordinaria durante gli eventi sportivi.

In particolare:

Dalle ore 16 fino a cessate esigenze sarà vietato parcheggiare nelle aree attorno allo stadio.

sarà nelle aree attorno allo stadio. Dalle ore 18 verranno chiuse al traffico via Bassano e via Spalato, oltre alle consuete strade interdette durante le partite.

L’accesso sarà comunque consentito ai residenti e agli esercenti delle vie interessate.

Per aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità, si invita a consultare il portale Luce Verde Vicenza: https://vicenza.luceverde.it/#/home.