Jesolo, notte di follia: cassonetti incendiati, agenti aggrediti e feriti, arrestati due fratelli di origine tunisina. Uno già libero, l’altro in comunità

Violenza nella notte tra lunedì e martedì nei pressi di Piazza Mazzini, cuore della movida jesolana, dove due fratelli di origine tunisina, residenti a Spinea, si sono resi protagonisti di una serie di azioni violente e distruttive. I due, uno dei quali minorenne, hanno scatenato il caos attorno alle 3 del mattino, incendiando cassonetti, aggredendo agenti e mandando in frantumi i vetri di un’auto della polizia.

I fratelli, dopo aver tentato di sottrarsi a un controllo dei carabinieri, sono stati intercettati poco più avanti dalle pattuglie di militari e poliziotti. A quel punto hanno perso completamente il controllo: prima hanno dato fuoco ai bidoni della spazzatura, poi si sono accaniti contro una Subaru in dotazione al commissariato di Jesolo, colpendola con calci e pugni.

La situazione è degenerata ulteriormente quando uno dei due ha rotto una bottiglia e l’ha scagliata contro il lunotto posteriore dell’auto della polizia, mandandolo in pezzi. Non paghi, i due fratelli si sono poi avventati contro tre agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Torino, presenti in città come rinforzo per l’estate. L’aggressione ha provocato lesioni a tutti e tre: un ispettore ha riportato la lussazione di una spalla e altri due agenti hanno riportato contusioni, con referti di tre giorni ciascuno.

Arrestati, il minore è stato affidato alla giustizia minorile e successivamente trasferito in comunità, mentre il fratello 19enne è stato processato per direttissima dal tribunale di Venezia, condannato a un anno e rimesso in libertà con l’obbligo di allontanarsi da Jesolo. Per lui è scattato anche un foglio di via firmato dal questore Gaetano Bonaccorso, che gli impedirà di rimettere piede nella località balneare per diversi anni.

Durante l’identificazione, gli agenti hanno anche sequestrato un coltello a serramanico con lama da 7 centimetri, nascosto nella tasca dei pantaloni del 19enne. I due fratelli erano già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio.

L’episodio avviene nel pieno della stagione estiva, a conferma dell’importanza dei controlli rafforzati per garantire la sicurezza sul litorale.