Israele, allerta per il 7 ottobre: “Pronti a rispondere con forza schiacciante”

A tre anni dal massacro del 7 ottobre 2023, Israele è in allerta per il timore di nuovi attacchi. Il comandante dell’Idf, Yaniv Asor, ha minacciato Hamas di “una risposta potente” e ha ammesso il “grande fallimento” dell’esercito nel proteggere il Paese.

Secondo i vertici della sicurezza, Hamas potrebbe colpire in vista delle elezioni del 27 ottobre. Il premier Netanyahu assicura che Israele è pronto a rispondere “con una forza schiacciante”.

Il Consiglio per la sicurezza nazionale invita intanto gli israeliani all’estero a evitare Giordania, Qatar, Somaliland ed Egitto, per l’alto rischio di attentati.