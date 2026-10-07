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7 Ottobre 2026 - 11.18

Israele, allerta per il 7 ottobre: “Pronti a rispondere con forza schiacciante”

Nicoletta Ugolini
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A tre anni dal massacro del 7 ottobre 2023, Israele è in allerta per il timore di nuovi attacchi. Il comandante dell’Idf, Yaniv Asor, ha minacciato Hamas di “una risposta potente” e ha ammesso il “grande fallimento” dell’esercito nel proteggere il Paese.

Secondo i vertici della sicurezza, Hamas potrebbe colpire in vista delle elezioni del 27 ottobre. Il premier Netanyahu assicura che Israele è pronto a rispondere “con una forza schiacciante”.

Il Consiglio per la sicurezza nazionale invita intanto gli israeliani all’estero a evitare Giordania, Qatar, Somaliland ed Egitto, per l’alto rischio di attentati.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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