Isola Vic.na – Incidente sulla SP46: coinvolte tre auto, tre feriti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

ISOLA VICENTINA (VI) – Intervento dei vigili del fuoco questa mattina, sabato 29 giugno 2025, intorno alle ore 10 sulla Strada Provinciale 46 tra via Roma e via Chiodo per un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture. Tre le persone rimaste ferite nello scontro.

Sul posto è giunta una squadra dalla centrale dei vigili del fuoco di Vicenza con un’autopompa serbatoio e cinque operatori, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a collaborare nel soccorso ai feriti.

I tre occupanti dei veicoli incidentati sono stati presi in carico dal personale sanitario della Croce Rossa, mentre i carabinieri sono intervenuti per i rilievi del caso e per regolare la viabilità.

La SP46 è rimasta chiusa al traffico per diverse ore a causa della presenza dei mezzi coinvolti nello scontro. Le operazioni di messa in sicurezza si sono concluse dopo circa un’ora e mezza.