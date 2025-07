Incidenti in montagna nel Veneto: escursionisti e alpinista soccorsi dopo rovinose cadute

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Escursionisti cadono sul Sass de Stria, ferita una donna. Soccorsi anche in Moiazza per incidente in parete

Belluno, 02 luglio 2025 –

Mattinata impegnativa per i soccorritori del Suem di Pieve di Cadore, intervenuti per due distinti incidenti in montagna.

Il primo allarme è scattato attorno alle 10 sul sentiero che sale al Sass de Stria, dove una coppia di escursionisti bolognesi è precipitata per alcuni metri. La donna, 70 anni, è inciampata nei pressi del primo tornante e ha perso l’equilibrio. Il marito, 71 anni, nel tentativo di trattenerla, è scivolato a sua volta. Entrambi sono ruzzolati per circa 5-6 metri, due dei quali in salto verticale.

L’elisoccorso, atterrato poco distante, ha sbarcato l’equipaggio che ha prestato le prime cure alla donna, riportante una probabile frattura alla gamba. Dopo l’immobilizzazione, è stata trasportata a mano per una ventina di metri fino all’elicottero, che l’ha trasferita all’ospedale San Martino. L’uomo, contuso ma cosciente, è stato accompagnato in ambulanza all’ospedale Codivilla.

Poco dopo, lo stesso elicottero è stato dirottato verso la Moiazza per soccorrere un alpinista caduto sul secondo tiro del Colatoio Bonetti. L’uomo è precipitato per una decina di metri sbattendo contro la parete. Con l’aiuto del compagno, era riuscito a calarsi alla base della via, ma un forte dolore alla caviglia gli impediva di proseguire.

Recuperato con il verricello, è stato trasportato all’ospedale di Belluno. Il compagno ha fatto rientro autonomamente.