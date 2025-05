Incidenti a Vicenza: la causa principale è la distrazione al volante

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La distrazione al volante continua a restare la principale causa di incidenti stradali nel territorio comunale della città di Vicenza. È quanto emerso durante la presentazione dei dati relativi ai sinistri, raccolti dalla polizia locale negli ultimi anni. Presentazione, avvenuta questa mattina al comando di strada Soccorso Soccorsetto, alla presenza del sindaco Giacomo Possamai, del comandate Massimo Parolin, del commissario Moreno Fabris e del commissario Michele Piazza.

«Gli incidenti sono cresciuti in maniera importante dal 2021 al 2024, sono cresciuti in maniera pesante a livello nazionale, ma sono cresciuti anche in città di Vicenza – le parole del sindaco Possamai -. La principale causa di incidenti è la distrazione alla guida, l’uso del cellulare in maniera particolare, per questo stiamo facendo un’attività di controllo molto specifica, in particolare in prossimità delle scuole, delle zone dove ci sono strisce pedonali e passaggio di pedoni. Un’operazione che abbiamo chiamato “Strade sicure” perché ogni anno a Vicenza ci sono centinaia di feriti e due, tre, quattro persone all’anno che perdono la vita e questo sulle strade urbane è inaccettabile. Non solo, abbiamo anche deciso di fare un investimento particolare, di acquistare uno strumento tecnologico molto avanzato che si chiama Topcrash che consenta alla polizia locale di fare i rilievi degli incidenti direttamente in 3D: è una specie di bastone tecnologico che viene appoggiato e che rileva la posizione dei veicoli e tutto il contesto circostante.Questo abbrevia in maniera fortissima i tempi di intervento quindi consente di liberare la strada e di evitare code in città. Consente anche di avere rilievi molto più precisi e quindi anche di accertare la verità sui fatti che sono accaduti».

Dai numeri emerge che negli ultimi anni i rilievi della polizia locale di Vicenza sul luogo degli incidenti sono aumentati: si va dai 579 rilievi del 2021, ai 589 del 2022, ai 679 del 2023, ai 718 del 2024. Nel 2025, fino al 15 aprile, i rilievi sono stati 192, contro i 179 del 2024 sempre dal 1 gennaio fino al 15 aprile. Per quel che riguarda il numero di persone decedute o ferite negli incidenti che hanno visto la polizia locale sul posto per i rilievi, si va dai 3 deceduti e 436 feriti del 2021, ai 6 deceduti e 420 feriti del 2022, ai 2 deceduti e 461 feriti del 2023, fino ai 3 deceduti e 461 feriti del 2024. Fino al 15 aprile di quest’anno, i deceduti sono stati 2 e 110 i feriti.

Analizzando i dati dell’ultimo anno completo, ovvero il 2024, emerge che la natura dei sinistri è di 257 per scontro frontale e laterale, 139 per veicolo contro ostacolo, 116 per scontro laterale, 109 per tamponamento, 51 per investimento pedone, 21 per scontro frontale, 15 per fuoriuscita dalla sede stradale, 7 per caduta dal veicolo e 3 per altre cause. La maggior parte dei mezzi coinvolti negli incidenti rilevati dalla polizia locale (71,44 per cento) è formata da autovetture private, mentre l’8,62 per cento è formato da biciclette e l’1,75 per cento da monopattini elettrici.

Sempre considerando l’anno 2024, il numero di incidenti per infrazione vede, tra gli altri, 179 sinistri (la maggioranza) causati dalla perdita di controllo del veicolo, 117 dall’omessa precedenza, 53 dal cambio di direzione, 39 per guida sotto l’influenza dell’alcol, 31 per l’omessa precedenza ai pedoni, 6 per guida sotto l’influenza di stupefacenti e 4 per velocità non regolare. Nei primi mesi del 2025, più precisamente dal 1 gennaio al 15 aprile, il numero di incidenti per infrazione vede, tra gli altri, 59 sinistri (la maggioranza) causati dalla perdita di controllo del veicolo, 19 dall’omessa precedenza, 10 dalla guida sotto l’influenza dell’alcol e 9 dalla violazione della segnaletica orizzontale.

Confrontando i dati dal 2021 a oggi, emerge che la principale causa dei sinistri rilevati dalla polizia locale resta sempre la perdita di controllo del veicolo, con i 152 sinistri del 2021, i 137 del 2022, e i 158 del 2023, oltre ai già citati 179 del 2024 e 59 del 2025 (fino al 15 di aprile). Anche la seconda causa degli incidenti rilevati dal 2021 a oggi, resta sempre la stessa, ovvero l’omessa precedenza, con 98 casi nel 2021, 98 casi anche nel 2022, 102 casi nel 2023, oltre ai già citati 117 casi del 2024 e i 19 di quest’anno (fino al 15 aprile).

Per quel che riguarda la velocità non regolare come causa dei sinistri, nel 2024 sono stati 4, come nel 2023, nel 2022 sono stati 3 e nel 2021 invece sono stati 2. La causa della guida sotto l’influenza dell’alcol è stata riscontrata 39 volte, come nel 2023, 36 invece nel 2022 e 40 nel 2021. La guida sotto l’influenza di stupefacenti come causa di sinistri è stata invece riscontrata 6 volte nel 2024, 3 nel 2023, 5 nel 2022 e 6 nel 2021.

La presentazione dei dati è stata anche l’occasione per presentare un nuovo strumento in dotazione alla polizia locale di Vicenza, utile durante i rilievi: il Topcrash. La nuova e moderna strumentazione, consente agli agenti di lavorare con maggiore velocità, sicurezza e precisione, attraverso un rilievo satellitare del sinistro stradale.