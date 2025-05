Incidente sull’A4 – Auto piomba in un cantiere, due morti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Aggiornamento vigili del fuoco

Alle 10:20 di mercoledì 30 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A4, poco prima dell’uscita di Portogruaro in direzione Venezia, per un grave incidente: un’auto è finita contro un cantiere stradale e un furgone della manutenzione autostradale. Grave il bilancio: la coppia di anziani a bordo dell’auto è deceduta. Si tratta di Massimiliano Simonetti, di 78 anni, e Patrizia Furlanetto, di 77 anni, entrambi di Trieste.



I vigili del fuoco, giunti da Portogruaro, hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti e l’area dell’incidente. Nonostante i tentativi di soccorso, il personale sanitario del Suem ha potuto solo constatare il decesso dei due anziani.

Sul posto sono intervenuti anche la polizia stradale e il personale dell’autostrada Alto Adriatico. Il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Tragico incidente nella mattinata di oggi sull’autostrada A4, nei pressi di Portogruaro (Venezia), dove due persone hanno perso la vita in seguito a uno schianto violentissimo avvenuto all’interno di un cantiere autostradale in fase di allestimento.

Secondo una prima ricostruzione, un’automobile, per cause ancora in corso di accertamento, ha oltrepassato le barriere del cantiere, abbattendole, ed è finita contro la barriera di sicurezza centrale. L’impatto non ha fermato la corsa della vettura, che ha poi centrato a forte velocità un mezzo della manutenzione di Autostrade Alto Adriatico, fermo all’interno dell’area dei lavori.

Il veicolo manutentivo, a sua volta, è stato spinto in avanti andando a tamponare il mezzo di una ditta esterna impegnata nei lavori. Il bilancio è drammatico: due persone sono decedute. Le generalità delle vittime non sono ancora state rese note.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale di Autostrade Alto Adriatico. Il traffico ha subito forti rallentamenti, con la chiusura temporanea di alcuni tratti dell’autostrada per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti.

Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica esatta dell’incidente.