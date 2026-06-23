Incidente sul lavoro, rullo si ribalta con operaio a bordo: un ferito grave (FOTO)

TREVISO, 23 GIUGNO – Alle ore 10:20 di oggi i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Borgo Martin nel comune di Sarmede ,in supporto al personale del SUEM118, a seguito di un incidente sul lavoro.

Un operaio a bordo di un rullo compattatore per asfalto, per ragioni che dovranno essere accertate, è rimasto intrappolato sotto il mezzo che si era ribaltato.

L’operaio è stato elitrasportato all’ospedale di Treviso in gravi condizioni.

Sul posto anche i Carabinieri e personale dello SPISAL.