CRONACAVENETO
23 Giugno 2026 - 12.16

Incidente sul lavoro, rullo si ribalta con operaio a bordo: un ferito grave (FOTO)

NIcoletta Ugolini
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TREVISO, 23 GIUGNO – Alle ore 10:20 di oggi i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Borgo Martin nel comune di Sarmede ,in supporto al personale del SUEM118, a seguito di un incidente sul lavoro.
Un operaio a bordo di un rullo compattatore per asfalto, per ragioni che dovranno essere accertate, è rimasto intrappolato sotto il mezzo che si era ribaltato.
L’operaio è stato elitrasportato all’ospedale di Treviso in gravi condizioni.
Sul posto anche i Carabinieri e personale dello SPISAL.

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