Incidente sul lavoro in un cantiere: operaio soccorso dai Vigili del Fuoco con l’autoscala

Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi a Rovigo per soccorrere una persona rimasta ferita in un incidente sul lavoro avvenuto all’interno di un cantiere nel quartiere Città Giardino.

L’allarme è scattato intorno alle 9.30. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Rovigo che ha operato con l’ausilio dell’autoscala per raggiungere e recuperare l’infortunato in condizioni di sicurezza.

Dopo essere stata raggiunta dai soccorritori, la persona ferita è stata immobilizzata e affidata al personale sanitario del Suem 118, che ha prestato le prime cure prima del trasferimento in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, incaricati di effettuare i rilievi e di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Le operazioni di soccorso si sono concluse dopo il recupero in sicurezza dell’infortunato e il supporto fornito dai Vigili del Fuoco alle attività sanitarie.