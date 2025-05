Incendio in un campo rom a Torri di Quartesolo: distrutta una roulotte

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

TORRI DI QUARTESOLO – Un violento incendio è divampato nella serata di ieri, poco dopo le 20:30, in via Boschi, all’interno di un campo rom. Le fiamme hanno completamente avvolto una roulotte, rendendo vani i tentativi di salvataggio dei beni all’interno.

I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre, ma all’arrivo sul posto l’incendio era già generalizzato. L’intervento si è quindi concentrato sulle operazioni di spegnimento e sulla messa in sicurezza dell’area. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono accorsi anche i carabinieri, il sindaco di Torri di Quartesolo e il comandante della polizia locale, per coordinare le verifiche e accertare le cause dell’incendio, che al momento restano in fase di accertamento. Le immagini scattate durante l’intervento mostrano la roulotte completamente distrutta e i segni evidenti della violenza del rogo.