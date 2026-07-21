Incendio di un tir sull’A13: autostrada chiusa nella notte in direzione Padova

Paura nella serata di ieri lungo l’autostrada A13, dove un autoarticolato è stato completamente distrutto dalle fiamme poco dopo il casello di Occhiobello, in direzione Padova.

L’allarme è scattato intorno alle 21. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Rovigo, supportati da due squadre provenienti dal comando di Ferrara. I pompieri hanno lavorato a lungo per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Il mezzo pesante trasportava alimenti freschi, in particolare frutta. L’incendio ha avvolto completamente l’autoarticolato, rendendo necessaria la chiusura totale dell’autostrada in direzione Padova per circa due ore, così da consentire le operazioni di spegnimento e di bonifica in condizioni di sicurezza.

Sul luogo dell’intervento sono arrivati anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno gestito la viabilità e svolto i rilievi di competenza, insieme ai tecnici della società concessionaria dell’autostrada.

Le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza si sono concluse intorno alle 4 del mattino. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.