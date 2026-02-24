Inaugurata la nuova area partenze al Catullo di Verona

Dopo 55 mesi di lavori, è stata inaugurata all’aeroporto Valerio Catullo di Verona la nuova area partenze al centro del Progetto Romeo. Ne dà notizia Ansa Veneto oggi.

Con la posa della prima pietra il 28 luglio 2021, oggi la conclusione ufficiale dei lavori nei tempi previsti. Principale intervento del Piano di Sviluppo dello scalo, il Progetto Romeo riguarda specificamente l’ampliamento dell’area partenze, la cui superficie è passata dai precedenti 24.840 metri quadrati a 36.370 metri quadrati, a cui si è aggiunta la ristrutturazione di oltre 10mila metri quadrati di aree già esistenti, per un investimento complessivo di oltre 90 milioni di euro. Con un traffico di 4 milioni di passeggeri nel 2025, record assoluto nella storia dello scalo veronese, il Catullo può ora contare su un terminal che favorisce l’importante crescita prevista per gli anni futuri.

Le principali caratteristiche dell’opera, realizzata con l’expertise tecnica del gruppo Save, azionista di riferimento della società di gestione dell’aeroporto scaligero, sono riassunte nella riqualificazione architettonica della hall check-in; i gate d’imbarco sono passati da 13 a 19, con tre nuovi torrini collegati da pontili in vetro e acciaio; nuovo impianto di gestione bagagli (Bhs-BaggageHandling System) di ultima generazione dallo sviluppo lineare di circa 975 metri, con due linee di controllo di sicurezza dei bagagli fuori misura ubicate in area dedicata; nuovi controlli di sicurezza al primo piano effettuati con 7 macchine tomografiche di ultima generazione. All’interno del Progetto Romeo ha poi grande rilevanza la nuova Galleria Commerciale.

"Con orgoglio condividiamo la soddisfazione per la conclusione del Progetto Romeo, realizzato secondo i tempi previsti da una squadra di lavoro impegnata in un'opera che segna l'inizio di una nuova fase dello sviluppo dell'aeroporto di Verona", ha dichiarato il presidente di Catullo Spa, Paolo Arena, ricordando i due aumenti di capitale che hanno permesso la realizzazione della nuova infrastruttura. "Un grazie particolare ad Enrico Marchi, presidente del Gruppo Save, che ha creduto fin da subito nelle potenzialità dell'aeroporto Catullo, facendolo crescere all'interno del Polo del Nord Est. La fotografia che consegniamo oggi è di un aeroporto che lo scorso dicembre ha raggiunto il traguardo di quattro milioni di passeggeri, in cui hanno operato 56 compagnie aeree che collegano 150 destinazioni distribuite in 54 Paesi", ha concluso.


