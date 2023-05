In Prefettura tavolo per l’inserimento lavorativo dei migranti

Stamane il Prefetto di Vicenza Salvatore Caccamo ha presieduto presso Palazzo Volpe una seduta del Consiglio territoriale per l’immigrazione a composizione ristretta sul tema dell’inserimento lavorativo dei cittadini stranieri nell’ambito economico provinciale.

Hanno partecipato all’incontro, da un lato, i rappresentanti delle associazioni di categoria territoriali del settore dell’agricoltura, del commercio, dell’artigianato e dell’industria; dall’altro, i Sindaci dei Comuni nei cui territori si sono già sviluppate sinergie finalizzate all’inclusione socio-lavorativa dei migranti (in particolare modo, con l’adesione al SAI-Sistema Accoglienza Integrazione) o in cui, per converso, non si registrano presenze significative di richiedenti protezione internazionale.

Focus della riunione è stata l’analisi congiunta delle problematiche relative alla carenza di manodopera a livello provinciale e alla esigenza di intraprendere iniziative volte ad agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro prestato da cittadini stranieri. È stata inoltre esaminata la correlata questione relativa all’esigenza di garantire, sia ai migranti c.d. economici sia ai richiedenti e titolari di protezione internazionale, adeguata sistemazione alloggiativa, costituente il presupposto indefettibile per consentire l’efficace e duraturo inserimento di tali cittadini stranieri nel mondo del lavoro.

Nell’occasione, sono state definite congiuntamente le strategie per la gestione ottimale del flusso migratorio in arrivo, finalizzate a consentire la celere professionalizzazione dei cittadini stranieri migranti e ad evitare che vi siano permanenze improduttive sul territorio.

In particolare, le associazioni di categoria hanno manifestato la propria disponibilità all’attuazione di progetti di formazione professionale – da coordinare con quelli già in fase di svolgimento ad opera degli enti gestori convenzionati con la Prefettura – che possano valorizzare le specificità del tessuto economico-imprenditoriale locale. I rappresentanti del mondo imprenditoriale hanno altresì assicurato che l’importanza del connubio “lavoro-casa” sarà oggetto di ulteriore sensibilizzazione presso i loro associati.