In arrivo maltempo sul Veneto: allerta gialla e rischio valanghe

Il Veneto è interessato da una fase di maltempo con previsioni di piogge frequenti e localmente abbondanti. In conseguenza di ciò, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso un’allerta gialla (Stato di Attenzione) per criticità idrogeologica a partire dalla mezzanotte di oggi e fino alle ore 18.00 di domani, martedì 15 aprile, per le seguenti aree:

Bacino Piave Pedemontano (BL)

Bacino Livenza-Lemene-Tagliamento (TV)

Contestualmente, è stata dichiarata la fase operativa di Attenzione per rischio valanghe nell’area MONT1 (Dolomiti), che interessa la provincia di Belluno (BL), a partire dalle ore 6.00 di domani, 15 aprile.

La decisione è stata presa a causa della persistente circolazione ciclonica sul Mediterraneo centro occidentale, che convoglia un flusso umido meridionale sulla regione. Si raccomanda quindi la massima attenzione nelle aree interessate dalle allerte.