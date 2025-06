Il Veneto rafforza i collegamenti con la Spagna: Volotea annuncia due nuove rotte per l’inverno, da Verona

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La compagnia aerea Volotea, specializzata nei collegamenti tra piccole e medie città europee, ha annunciato l’apertura di due nuove rotte invernali dall’aeroporto Catullo di Verona verso la Spagna: Siviglia e Bilbao. Le novità si aggiungono ai voli già attivi per Madrid e Barcellona, portando a quattro le destinazioni spagnole raggiungibili dallo scalo veronese.

I collegamenti con Siviglia saranno operati due volte a settimana, il giovedì e la domenica, a partire dal 6 novembre e fino al 14 dicembre 2025. Il servizio riprenderà poi dal 12 febbraio al 26 marzo 2026, coprendo così gran parte della stagione invernale.

Il volo per Bilbao sarà attivo in due periodi distinti: il 6 e 9 dicembre, in occasione del ponte dell’Immacolata, e dal 19 dicembre al 6 gennaio, con due frequenze settimanali, il martedì e il venerdì.

“La Spagna rappresenta il terzo mercato internazionale per l’aeroporto Catullo, con oltre 260mila passeggeri gestiti negli ultimi dodici mesi, pari al 7% del traffico complessivo dello scalo”, ha spiegato Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo Save. “Volotea, che ha una base proprio a Verona, continua a dimostrarsi strategica nell’ampliamento dell’offerta, rispondendo alle esigenze del nostro bacino d’utenza”.

Con queste nuove rotte, Volotea rafforza ulteriormente la propria presenza a Verona e consolida i legami tra il Veneto e la Spagna, offrendo nuove opportunità di viaggio per turismo e affari.