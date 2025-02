Il ‘truffatore di Netflix’, catturato dopo una lunga fuga, rischia 10 anni di carcere

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Robert Hendy-Freegard, il truffatore britannico la cui incredibile carriera ha ispirato il documentario Netflix The Puppet Master e il film Rogue Agent, è atteso giovedì 6 febbraio davanti al tribunale penale di Guéret, nella Creuse, per l’inizio del suo processo. L’uomo, di 53 anni, rischia fino a dieci anni di carcere e una multa di 150.000 euro, accusato di aver investito gravemente due agenti di polizia nel 2022.

L’incidente è avvenuto ad agosto 2022, quando due agenti stavano tentando di evacuare un allevamento di cani di Hendy-Freegard, ritenuto illegale a causa delle precarie condizioni igieniche. I poliziotti furono colpiti dal veicolo dell’uomo, che fu successivamente accusato di aver agito intenzionalmente, con una testimonianza di un vicino che ha dichiarato di averlo visto “riaccendere il motore e lanciarsi contro di loro”. Le vittime hanno ricevuto 6 e 21 giorni di inabilità totale al lavoro.

Fuggito subito dopo l’incidente, Hendy-Freegard fu arrestato due mesi dopo in Belgio e successivamente trasferito a Limoges. I fatti si sono verificati a Vidaillat, un piccolo villaggio della Creuse dove l’uomo viveva dal 2015 con la compagna Sandra Clifton, intraprendendo un’attività di allevamento di cani beagle.

Un passato oscuro e una condanna all’ergastolo Dieci anni prima, Hendy-Freegard era stato condannato all’ergastolo nel Regno Unito per rapimento, inganno e furto, dopo essersi spacciato per un agente dell’MI5, il servizio segreto interno britannico. La sua condanna per rapimento fu annullata nel 2009 da una corte d’appello, ma la sua fama di truffatore e manipolatore non si è mai affievolita.

I vicini di Hendy-Freegard e Clifton, una coppia considerata insolita (la moglie, muta, viveva in isolamento), avevano a lungo nutrito sospetti sulle loro attività. Un’indagine privata condotta nel 2018 portò alla luce che Hendy-Freegard, che si faceva chiamare “David Clifton”, era in realtà Robert Hendy-Freegard. Grazie alla popolarità del documentario Netflix, i figli di Sandra Clifton, che si pensava fossero sotto il suo controllo, sono stati rintracciati. Nel frattempo, Hendy-Freegard è tornato a vivere in Inghilterra.