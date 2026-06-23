CRONACA
23 Giugno 2026 - 11.02

Il plauso del presidente Stefani per l’operazione della Guardia di Finanza di Padova che ha portato al sequestro di 162kg di droga

Nicoletta Ugolini
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI
Venezia, 23 giugno 2026  – “Desidero esprimere, a nome della Regione del Veneto e dell’intera comunità veneta, il più sincero plauso e il più sentito ringraziamento alle donne e agli uomini della Guardia di Finanza di Padova per la complessa operazione che ha consentito di disarticolare una ramificata organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti nel territorio padovano e provinciale. Un’operazione che consente di ribadire con forza il fatto che lo Stato è presente e che la legalità prevale su chi tenta di arricchirsi distruggendo vite distribuendo droga, e seminando degrado nei nostri quartieri”. Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, commenta l’operazione condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Padova, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, che ha portato all’arresto di 14 persone, alla denuncia di ulteriori 17 soggetti e al sequestro di 162 chilogrammi di sostanze stupefacenti e da taglio, oltre a circa 120 mila euro in contanti, armi e beni riconducibili ai proventi dell’attività illecita. “Si tratta di un risultato di alto profilo investigativo – prosegue il Presidente – che conferma la grande capacità operativa delle nostre Forze dell’Ordine e della Procura, e la loro costante attenzione al territorio, anche di fronte a fenomeni criminali strutturati, organizzati e particolarmente insidiosi. Le indagini hanno richiesto mesi di lavoro, attività tecniche sofisticate, osservazioni, pedinamenti e approfondimenti patrimoniali che hanno consentito non solo di fermare i responsabili, ma anche di colpire i patrimoni accumulati attraverso attività illecite”.  

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Il plauso del presidente Stefani per l’operazione della Guardia di Finanza di Padova che ha portato al sequestro di 162kg di droga | TViWeb Il plauso del presidente Stefani per l’operazione della Guardia di Finanza di Padova che ha portato al sequestro di 162kg di droga | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy