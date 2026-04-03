Il L.R. Vicenza conquista il centro storico: inaugurato il temporary store in Piazza dei Signori

Il cuore di Vicenza si tinge di biancorosso. È stato inaugurato oggi il nuovo temporary store dell’L.R. Vicenza, situato in Piazza dei Signori 22, uno dei luoghi simbolo della città.

Al taglio del nastro erano presenti il direttore generale biancorosso Werner Seeber, il sindaco Giacomo Possamai, l’assessore allo sport Leone Zilio e Federico Pesavento in rappresentanza della tifoseria. Un momento significativo che unisce istituzioni, società sportiva e sostenitori, a conferma del forte legame tra il club e il territorio.

Il nuovo spazio nasce con l’obiettivo di avvicinare ancora di più la squadra ai propri tifosi, portando il marchio biancorosso nel centro della vita cittadina, in una delle piazze più frequentate e rappresentative.

Lo store ha aperto oggi pomeriggio dalle 15:30 alle 19:30 e sarà accessibile anche domani con doppio orario: al mattino dalle 10:00 alle 13:00 e nel pomeriggio dalle 15:30 alle 19:30.

Un’iniziativa che punta a rafforzare il senso di appartenenza e a coinvolgere appassionati e curiosi, offrendo uno spazio dedicato ai colori e alla storia del club proprio nel cuore di Vicenza.