Il comandante americano Matthew Gomlak ricevuto in Provincia dal presidente Andrea Nardin





Il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin ha ricevuto ieri a palazzo Nievo il colonnello Matthew Gomlak, comandante della Guarnigione US Army Italy presso la Caserma Ederle di Vicenza, accompagnato dal Sottufficiale di Corpo Jonathan Dyon.



“Un incontro -afferma Nardin- che intende rafforzare il già stretto legame tra le comunità vicentina e americana, fatto non solo della condivisione di un territorio, ma anche di collaborazione in diversi ambiti. In particolare, con il colonnello Gomlak abbiamo parlato di scuole, anche alla luce della realizzazione della High School, la nuova scuola superiore in fase di realizzazione all’interno del Villaggio della Pace. Con gli studenti delle scuole americane vorremmo creare momenti di conoscenza e di scambio di buone pratiche. Mettendo a loro disposizione anche i nostri palazzi per eventuali cerimonie.”

“Con questa visita abbiamo voluto congratularci con il presidente Nardin per la sua recente elezione e riaffermare il nostro impegno a rafforzare i legami con le autorità del territorio locale -dichiara Gomlak- Contiamo di collaborare ed esplorare insieme sempre più opportunità in cui i nostri soldati e le nostre famiglie possono essere ulteriormente integrati nelle comunità locali.”