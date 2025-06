I vigili del fuoco ritrovano il tedesco Heinz, scomparso: arriva la letterina di ringraziamento dalla Germania

“Wir haben Heinz gefunden, ihm geht es gut!”.

Con queste parole, i Vigili del fuoco e i soccorritori impegnati nelle ricerche hanno annunciato il lieto fine del caso di Heinz, il turista tedesco di 72 anni scomparso il 14 giugno scorso nella zona di Malcesine (VR). La notizia è stata comunicata ai familiari, che da giorni attendevano con apprensione sviluppi sulla sorte del loro caro.

La complessa macchina delle ricerche è stata coordinata dai Vigili del fuoco di Verona, con l’impiego di droni del nucleo regionale, squadre a terra per un totale di 15 unità, e il supporto di 7 volontari civili. Nonostante le difficoltà del terreno e la scarsa visibilità in alcune fasce orarie, le ricerche non si sono mai fermate, proseguendo anche di notte con un presidio fisso nell’area interessata.

A ritrovare Heinz in vita, nel primo pomeriggio di lunedì 16 giugno, sono stati i cani del nucleo cinofilo regionale dei Vigili del fuoco. L’uomo è stato individuato nei pressi di un rudere, in una zona boschiva impervia, ma in buone condizioni di salute.

Una lettera di ringraziamento da parte della famiglia, ricevuta dai soccorritori, sottolinea la professionalità, l’empatia e l’impegno instancabile delle squadre coinvolte nelle ricerche.