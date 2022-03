Guerra in Ucraina: ecco come TikTok può portarti a informazioni false secondo Newsguard

(fonte: TheGuardian.uk) Un nuovo account TikTok può mostrare falsità sulla guerra in Ucraina pochi minuti dopo l’iscrizione all’app, secondo un’indagine dell’agenzia anti-disinformazione NewsGuard, riferisce Alex Hern.

L’azienda, che monitora l’affidabilità delle testate giornalistiche sul Web, ha eseguito un paio di test per valutare il modo in cui l’app di condivisione video ha trattato le informazioni sul conflitto. Ha scoperto che un nuovo account che non faceva altro che scorrere la pagina per te curata algoritmicamente dall’app guardando video sulla guerra sarebbe stato incanalato verso contenuti falsi o fuorvianti entro 40 minuti.

“Verso la fine dell’esperimento di 45 minuti, i feed degli analisti erano quasi esclusivamente popolati da contenuti accurati e falsi relativi alla guerra in Ucraina, senza distinzione tra disinformazione e fonti affidabili”, ha scritto il team di ricerca.

“In un momento in cui le false narrazioni sul conflitto Russia-Ucraina stanno proliferando online, nessuno dei video forniti ai nostri analisti dall’algoritmo di TikTok conteneva informazioni sull’affidabilità della fonte, avvisi, verifiche dei fatti o informazioni aggiuntive che potrebbero potenziare utenti con informazioni affidabili”.

Tra le false affermazioni mostrate ai ricercatori c’era il mito che gli Stati Uniti abbiano laboratori di armi biologiche in Ucraina e l’accusa che Putin sia stato “fotografato” sul filmato di una conferenza stampa che ha tenuto all’inizio di marzo. I video affermavano anche che i filmati falsi erano reali e che i filmati reali erano falsi: i video presumibilmente del “fantasma di Kiev” che abbattevano jet russi erano presi da un videogioco, mentre i video reali della guerra sono stati denunciati come falsi dai filo-russi conti.

“Alcuni dei miti nei video che l’algoritmo di TikTok ha fornito agli analisti sono stati precedentemente identificati come propaganda del Cremlino”, hanno affermato i ricercatori dal Centro di monitoraggio della disinformazione Russia-Ucraina dell’organizzazione.