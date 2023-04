GUERRA DI SONDAGGI – RUCCO (Swg): “VINCIAMO NOI”, POSSAMAI (Demetra): “VINCIAMO NOI”(VIDEO)

Accompagnati dai rispettivi comunicati gli annunci del candidato sindaco Francesco Rucco (Centrodestra) e di Possamai (Centrosinistra) con i dati di sondaggi che li accreditano… entrambi… come vincenti. Sotto: il contributo video di Possamai

Ecco i comunicati

Francesco Rucco (Centrodestra)

“Per i vicentini il vero ballottaggio è il 14 e 15 maggio. Il centrodestra che cresce rispetto alle elezioni politiche di pochi mesi fa è la forza che ci farebbe vincere anche un eventuale secondo turno.” Il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028, commenta i dati del sondaggio SWG presentato oggi. “Quello che emerge infatti da questo sondaggio è che i vicentini si stanno già orientando a scegliere chi sarà il prossimo Sindaco, considerando il primo turno una sorta di ballottaggio effettivo e pensando al voto veramente utile tra centrodestra e centrosinistra per la scelta di chi governerà la città nei prossimi cinque anni. Incoraggia vedere come la coalizione che mi sostiene sia ad un passo dalla vittoria al primo turno e come questo consenso confermi i numeri di una crescita straordinaria del centrodestra, anche rispetto ai voti raccolti pochi mesi fa alle elezioni politiche. Una situazione che si dimostra assolutamente simile a quella di 5 anni fa quando abbiamo vinto le elezioni comunali a Vicenza dopo i dieci anni di PD di Variati e Possamai. Adesso ci attendono le ultime due settimane di campagna elettorale e siamo pronti per affrontare insieme l’ultimo miglio che ci separa dalla vittoria già al primo turno, con la forza del centrodestra unito e la consapevolezza che grazie a questo consenso, se anche ci fosse un ballottaggio, avremmo l’energia e la determinazione necessarie per vincerlo.”

Il sondaggio SWG, effettuato in questi ultimi giorni su 600 cittadini con interviste telefoniche e via computer, fotografa in primo luogo una notorietà dei candidati sindaco che vede il Sindaco Francesco Rucco al 96% e il candidato del PD Possamai al 70%. In secondo luogo i vicentini esprimono una fiducia nei candidati oggi che raggiunge il 52% per il Sindaco Rucco e il 35% per il candidato del PD. Nelle intenzioni di voto il centrodestra civico a sostegno di Francesco Rucco oggi sarebbe al 49,5% e il centrosinistra di Possamai al 40,5%. Un risultato che vede rispetto alle politiche di pochi mesi fa il centrodestra in crescita del 6%, il centrosinistra in calo di più del 2% e il Movimento cinque stelle dimezzato al 3,5%. Stessa situazione sui candidati sindaci dove la distanza massima stimata tra il Sindaco Rucco e il candidato del PD è di 8 punti (49% a 41%) in una forbice complessiva che sta per Rucco tra il 45 e il 49 e per il candidato del PD tra il 41 e il 45.

Giacomo Possamai (Centrosinistra)

Sondaggio Demetra: Possamai avanti già al primo turno, vincente al ballottaggio *

A due settimane dal voto, annullato il vantaggio del sindaco uscente: 43 a 41.5 per Possamai al primo turno, 51.7 a 48.3 al secondo. Campione di 804 casi.

“A due settimane dal voto, un nuovo sondaggio firmato da Demetra fotografa l’avvenuto sorpasso di Giacomo Possamai sul sindaco uscente. È un dato francamente eccezionale, persino difficile da immaginare fino a pochi mesi fa. Un dato che riflette la forza di una campagna incentrata sulle idee, sulle proposte, sullo sviluppo futuro della città, ma anche la crescita di fiducia che il nostro candidato è riuscito a costruire attorno a sé”. Lo dichiara il Comitato Possamai Sindaco commentando i dati della rilevazione di Demetra.

L’istituto demoscopico ha sondato un campione di 804 vicentini, rappresentativo dell’elettorato, nei giorni tra il 17 e il 19 aprile. Questi i risultati più rilevanti.

Il primo turno mostra Giacomo Possamai al 43%, davanti al sindaco uscente Rucco al 41.5. Seguono Cicero al 5.2, Zoppello al 3.3, Bortolotto al 3, Simone al 2.3, Crescioli al 1.7.

Il vantaggio di Possamai si espande al secondo turno: 51.7% contro 48.3.

Interessanti anche i tassi di fiducia registrati da Demetra: Rucco gode di molta o abbastanza fiducia per il 50.3% dei vicentini, di poca o nessuna per il 45.5, ed è quasi universalmente conosciuto, con un delta positivo di 4.8 punti. Possamai vanta un saldo positivo di fiducia molto più alto: 16 punti. Con il 48.2% dei vicentini che dichiara molta o abbastanza fiducia nello sfidante, contro un 32.2 che ne nutre poca o nulla. Possamai sconta ancora un tasso di conoscenza inferiore al sindaco uscente: il 19.6% non lo conosce o non ha su di lui un giudizio ancora formato.

“I dati pubblicati da Demetra raccontano una storia speculare – conclude il Comitato Possamai Sindaco -. Da un lato vediamo la crescita di Giacomo, che ha mostrato di saper conquistare quote crescenti di fiducia e di consenso. Dall’altra il declino del sindaco uscente, verso il quale i cittadini sembrano aver maturato un verdetto: la delusione per 5 anni di amministrazione percepiti come poco produttivi. Naturalmente, l’unico verdetto che conta davvero è quello delle urne. Ma ci avviamo ad affrontarlo con una fiducia sempre più forte”.

*Nota metodologica. *

Universo di riferimento: popolazione maggiorenne residente nel comune di Vicenza.

Campione: stratificato e casuale, selezionato per quote di genere ed età, ponderate per stratificazione, titolo di studio e voto pregresso.

Metodologia: Mixed mode CATI-CAMI-CAWI.

Numero interviste: 804 casi.

Periodo di rilevazione: 17 e il 19 aprile 2023.

Errore campionario: +/- 3,46% con intervallo di confidenza del 95%.

Soggetto che ha realizzato la rilevazione: DemetraOpinioni.net