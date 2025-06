Greenpeace contro nozze di Bezos a Venezia: maxi-striscione in piazza, ma il magnate dona un milione per la laguna

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Blitz di protesta questa mattina in Piazza San Marco, dove attivisti di Greenpeace Italia e del gruppo britannico Everyone Hates Elon hanno srotolato un maxi-striscione di 400 metri quadrati contro le imminenti nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez.

Sul telo la scritta: “If you can rent Venice for your wedding, you can pay more tax” (“Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, allora puoi pagare più tasse”). L’azione ha coinvolto una decina di attivisti, che hanno voluto denunciare quella che definiscono un’“ingiustizia sociale e climatica”.

«Bezos incarna un modello economico che porta al collasso – hanno dichiarato – mentre i miliardari godono di privilegi e stili di vita insostenibili, milioni di persone subiscono le conseguenze della crisi climatica».

Intanto, in vista del matrimonio, il fondatore di Amazon ha donato un milione di euro al consorzio scientifico Corila, che coordina le ricerche sulla laguna di Venezia. Altri contributi sono stati destinati alla sede veneziana dell’Unesco e alla Venice International University.