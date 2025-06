Grave incidente a Mussolente: uomo e donna feriti gravemente

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un grave incidente stradale si è verificato questo pomeriggio a Mussolente, in via Monsignor Cuccarollo, all’altezza dell’incrocio con via San Daniele. Nello scontro, avvenuto poco dopo le 16, sono rimaste coinvolte un’automobile e una motocicletta.

Ad avere la peggio sono state le due persone a bordo della due ruote, un uomo e una donna, che a seguito dell’impatto sono stati sbalzati dalla sella finendo rovinosamente a terra.

Immediatamente sul posto è intervenuto il personale del Suem 118, che ha prestato i primi soccorsi ai feriti. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza in ospedale in codice rosso. Nonostante la gravità delle lesioni riportate, le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni per la vita.